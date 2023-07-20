ليالٍ حارة بشكل مزعج.. الإشعاع والغيوم و"البيوت المحمية" في معادلة لـ"المسند"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن سطح الأرض يكتسب الحرارة نهاراً بواسطة الإشعاع الشمسي، ثم يبدأ بعد ذلك بإشعاع الحرارة عبر موجات حرارية طويلة إلى الغلاف الجوي.

وأضاف "المسند" أنه إذا كانت هناك غيوم فإنها تعيق الموجات الحرارية عن المرور إلى طبقات الجو العليا، ومن ثم تعكسها السحب لتردّها مرة ثانية إلى سطح الأرض، وعندها ترتفع درجة الحرارة السطحية في تلك الليالي بشكل مزعج، وهذه الآلية تشبه عمل البيوت المحمية الزراعية.

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