بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية مع مقاتلي "فاغنر" قرب حدود بولندا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم (الخميس)، أن قوات من مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، ستجري تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة البيلاروسية، في ميدان عسكري بالقرب من الحدود مع بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضحت الوزارة أنه خلال هذا الأسبوع، ستشارك وحدات من القوات الخاصة جنباً إلى جنب مع مقاتلي "فاجنر"، في تدريب قتالي في منطقة بريست العسكرية، وفقاً لـ"فرانس برس".

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