انت الان تتابع خطر قد ينتهي بحريق.. "التجارة" تستدعي 3,067 مركبة كيا "Sportage / Sorento" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 12:04 مساءً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,067 مركبة كيا "Sportage / Sorento" 2012 - 2013. وذكرت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تسرب الوقود و/أو تسرب الزيت و/أو تلف المحرك، قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق. ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا أو استبدال المحرك إن لزم الأمر.

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