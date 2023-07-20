انت الان تتابع وزارة التعليم توضح آلية التقديم على الوظائف التعليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضحت وزارة التعليم في موقعها الإلكتروني الرسمي خطوات وآلية التقديم على الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها اليوم الخميس 2 محرم 1445هـ.

وأكدت الوزارة أن أولى خطوات التقديم، هي الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات المتقدم يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.

يلي ذلك تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

ثم يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.

وأشارت إلى أن المتقدم الذي لا تتفق مقارّ الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، إذ إن الترشيح مرتبط بالمقارّ التي حددها المتقدم وفقاً للمفاضلة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن وظائفها الشاغرة لعدد (11551) وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعداً لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، وينتهي يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً، وذلك وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.