محافظ الخرج: مجالس الأحياء تهدف لتوسيع المشاركة المجتمعية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 1:21 مساءً

قال محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس: إن الديوانيات والمجالس وسط الأحياء تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية لأهالي الحي، وتعزيز التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، إلى ديوانية أهالي حي مشرف، انطلاقًا من مبادرة أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بإنشاء ديوانيات الغالين، وسط الأحياء؛ لتعزيز الترابط بين السكان. وأضاف المحافظ: أن مثل هذه المجالس ذات أبعاد هادفة لخدمة سكان المحافظة، وتعطي خيارات اجتماعية وترفيهية وثقافية متنوعة لجميع الفئات العمرية.

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