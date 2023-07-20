"فهد العريكان" يُغادر مستشفى الحبيب بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - غادر الشيخ فهد بن ناصر العريكان، اليوم الخميس، مستشفى الحبيب بالرياض، بعد تماثله للشفاء، إثر عارض صحي ألمّ به.

"الخليج 365" تهنّئ أبناءه: "محمد، وناصر، وعبدالعزيز، وعبدالله، وعريكان" بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لوالدهم، وتتمنّى له الشفاء العاجل، سائلين اللهَ أن يلبسَه ثوبَ الصحة والعافية.

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