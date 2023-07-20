انت الان تتابع تدشين برنامج لتقييم حالة الموائل البحرية على سواحل البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 1:52 مساءً

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامجًا لتقييم حالة الموائل البحرية على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر. ويهدف البرنامج لدراسة النظم البيئية في البحر الأحمر كالشعب المرجانية ومروج الحشائش البحرية وغابات المانجروف والأنواع التي ترتبط بها وتقييم حالتها ومدى سلامتها, ويتضمن البرنامج تحديد المخاطر الطبيعة والمخاطر المرتبطة بالأنشطة البشرية التي تهدد هذه النظم البيئية الساحلية مع وضع الحلول اللازمة للحد منها. وتقدم الدراسة بيانات ومعلومات جوهرية تشكل خط أساس علمي لتحديد الإجراءات اللازمة للحماية والمحافظة والإدارة المستقبلية، مع تصميم خطة فعالة لحفظ وإعادة تأهيل هذه الموائل الساحلية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد أكثر من 450 موقعًا للمسح على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر الممتد من منطقة حقل شمالًا إلى جزر فرسان في الجنوب. ويأتي البرنامج الحالي امتدادًا للعديد من الدراسات وبرامج التقييم التي أطلقها المركز لوضع خط أساس علمي لتقييم سلامة البيئات البحرية في المملكة وتحديد الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وأفضل الممارسات لإدارة النظم البيئية البحرية.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين برنامج لتقييم حالة الموائل البحرية على سواحل البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.