انت الان تتابع للفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ.. "جامعة الأميرة نورة" تفتح باب التسجيل لعدد من برامج الدبلوم الأكاديمية والتدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التقديم لعدد من البرامج الأكاديمية لدرجة الدبلوم، والبرامج التدريبية، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.

وأتاحت الكليةُ التقديمَ على عدد من البرامج الأكاديمية، والتي تمنح درجة الدبلوم، تشمل: برنامج العلاقات العامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية، وبرنامج فن الطهي، وبرنامج اللغة الصينية للأعمال، بالإضافة إلى عدد من البرامج الأكاديمية بنظام "التعليم عن بعد"، تشمل: برنامج التسويق، وبرنامج البرمجة، وبرنامج المحاسبة، إلى جانب البرامج التدريبية في برنامج المبيعات، وبرنامج الأمن والسلامة المهنية، وبرنامج رعاية الطفولة المبكرة.

وتهدف البرامج إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتّسم بمرونتها ومواءمتها من خلال شراكاتها الفاعلة مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي؛ وذلك لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثّلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الطالبات، ورفع الكفاءة المهنية لديهن، وتخريج كفاءات نسائية منافسة في الاقتصاد الوطني، وقادرة على الريادة في مسيرة التنمية الوطنية.

ويشترط على الراغبات في التقديم على برامج الدبلوم الأكاديمية والتدريبية: أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يخضع القبول للتفاضل بين النسب، واجتياز المقابلة الشخصية للبرامج التدريبية "المبيعات - الأمن والسلامة - رعاية الطفولة".

يشار إلى أن التقديم على البرامج الأكاديمية والبرامج التدريبية، يستمرّ لمدة 9 أيام، ابتداءً من 27 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، وذلك عبر الرابط.