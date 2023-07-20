"آل ملفي" إلى المرتبة العاشرة بـ"تعليم سراة عبيدة"

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيلُ وزارة التعليم للموارد البشرية، اليوم الخميس، قرارًا بترقية مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم سراة عبيدة، محمد بن عبدالله آل ملفي؛ إلى المرتبة العاشرة.

أسرة التعليم بسراة عبيدة تُبارك لـ"آل ملفي"، هذه الترقية، وتتمنّى له دوام النجاح والتوفيق.

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