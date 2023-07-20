مستشفى شرورة العام ينهي معاناةَ مريض في عقده الثامن.. بجراحة الـ6 ساعات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 2:13 مساءً

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى شرورة العام، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 79 عامًا، يعاني من ضعف شديد في الأرجل والأيدي ومُقعد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضحت صحة نجران أنّه بعد إجراء الفحوصات والأشعّة الطبية للمريض، تبيّن وجود غضاريف عنقية ما بين الفقرات "الرابعة والخامسة" و"الخامسة والسادسة"، مع تلف في النخاع الشوكي إثر الضغط عليه؛ مما تطلّب التدخل الجراحي وإزالة الفقرة الخامسة والغضاريف ما بين الفقرات العنقية؛ لإزالة الضغط عن النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات من الأمام، مع وضع فقرة اصطناعية بدل الفقرة الرابعة. وأفادت بأن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات، وتكلّلت بالنجاح؛ حيث تلقّى المريض الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم، وخرج في اليوم الثالث بعد العملية وهو بصحة جيدة، ورجوع حركة الأيدي، وبدأ المريض بالحركة والمشي بمساعدة الأهل، وتحويله إلى قسم العلاج الطبيعي لمتابعة حالته. جدير بالذكر أنه بلغ عدد الفحوصات المخبرية 180790 فحصًا بمستشفى شرورة العام، فيما تمّ إجراء 21527 فحصًا إشعاعيًّا، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.

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