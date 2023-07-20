انت الان تتابع تعرف على آخر تطورات النصر مع ديابي وماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 2:50 مساءً

كشف الصحفي "جيمس بينغ" عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع العديد من الصفقات التي ارتبطت بالنادي السعودي خلال الفترة الماضية، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports": فإن النصر اتّفق مع باير ليفركوزن الألماني على صفقة مبدئية لضمّ موسى ديابي بقيمة 43 مليون يورو، مع إضافات أخرى. وأشار إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين حول شروط الدفع، مؤكدًا على أنه لن تكون هناك أي مشكلة في طريقة الدفع والصيغة النهائية للعقد، ويتبقّى للاعب فقط اختيار: إما النصر، أو أستون فيلا. ووفقًا للصحفي فالريزيو رومانو: فإن اللاعب يرغب في الانتقال للعب تحت قيادة أوناي إيمري، واللعب في البريميرليغ مع أستون فيلا. وقال الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر": إن النصر أيضًا ما زال يجري محادثات مع السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ، وخاصة أن النادي الألماني يبحث عن المال؛ حتى يستطيع تمويل صفقة هاري كين. يُذكر أن النصر قد حسم صفقتين خلال الموسم الصيفي الجاري؛ فقد تعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا لاعب وسط نادي لانس الفرنسي.

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