انت الان تتابع "رويترز": المسيئون للمصحف في السويد لم يحرقوه لكنهم ركلوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 2:53 مساءً

أفاد شهود من "رويترز" بأن أشخاصًا في السويد ركلوا وألحقوا أضرارًا بكتاب أعلنوا أنه نسخة من المصحف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، اليوم "الخميس"، لكنهم لم يحرقوه كما الخليج 365 أن هدّدوا. وطالبت الحكومة العراقية في وقت سابق من اليوم، السفيرة السويدية، بمغادرة الأراضي العراقية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم. وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم؛ حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي.

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