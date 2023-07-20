انت الان تتابع ينتمون إلى 30 جهة حكومية.. "سدايا" تدرّب أكثر من 100 مختص في البيانات المفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 2:55 مساءً

اختتمت اليوم، أعمال البرنامج التدريبي في مجال البيانات المفتوحة الذي نظمته "سدايا" في مقرها بالرياض على مدى أسبوع لتدريب أكثر من 100 مختص في البيانات يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية بالمملكة. وسعت "سدايا" من خلال هذا البرنامج إلى رفع الوعي في هذا المجال من خلال مد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالبيانات المفتوحة وأنظمتها وسياساتها المطبقة، وتحديد القيمة المضافة منها ونشرها لتعم فائدتها، فضلاً عن تزويدهم بأهم طرق اتخاذ القرار المناسب في مجالات البحث والابتكار والمنتجات القائمة على البيانات، بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية. وعمل المختصون في "سدايا" على تطوير منهج هذا البرنامج من خلال 16 موضوعًا تم اختيارهم ليتمكن المتدربون من الإلمام بالبيانات المفتوحة من حيث المعرفة بها وبقيمتها ومعالجتها وضمان جودتها وتصنيفها وإدارتها الوصفية، فضلاً عن الإلمام بأهمية البيانات المفتوحة وقدرتها على تحقيق فوائد متنوعة للحكومات والشركات والأفراد، وخصوصيتها ومقاييس نجاحها. وتلقَّى المتدربون في هذا البرنامج العديد من المفاهيم الجديدة الخاصة بالبيانات المفتوحة وفق أفضل وأحدث الأساليب والمناهج العالمية، وذلك في ظل اهتمام سدايا بدعم مبادرات التطوير المستمر لبرامج التدريب التي تنفذها من أجل إكساب المتدربين من مخلف الجهات الحكومية المهارات والخبرات العملية اللازمة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "سدايا" الهادفة إلى رفع التوعية بمجال البيانات المفتوحة من خلال البرامج التدريبية المتخصصة الرامية إلى الإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي للنهوض بدورها في مجال تطوير الكوادر الوطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في هذين المجالين لدعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

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