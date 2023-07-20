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الإضاءة والحرارة من أسباب انتشار جفاف العيون

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح استشاري طب العيون الدكتور طارق المضيان، أسباب انتشار جفاف العيون في منطقة الشرق الأوسط.

أسباب جفاف العيون

وأشار المضيان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح ” على قناة “السعودية”، أن بعض هذه الأسباب تتعلق بالشخص نفسه وطبيعة حياته مثل الإضاءة المباشرة أو استخدام الأجهزة بشكل مكثف.

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وأوضح المضيان أن من ضمن الأسباب كذلك، ارتفاع درجات الحرارة والأغبرة، واستخدام أجهزة الحاسب لفترات طويلة، كما قد ترجع إلى جينات وراثية في منطقة الشرق الأوسط.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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