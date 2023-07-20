شكرا لقرائتكم سحب بدون أمطار ببعض المناطق خلال فترة طباخ اللون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أنه خلال فترة موسم طباخ اللون تتشكل السحب العالية والمتفرقة في سماء الوسطى والغربية وأحيانًا الشرقية.

مصدر السحب

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن مصدر هذه السحب العالية هو بحر العرب في الغالب، وهي سحب خفيفة وعالية، وعادة غير ممطرة، وتتسبب بارتفاع درجة الحرارة ليلًا.

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وأضاف أن هذه السحب تتحرك من الشرق إلى الغرب، وأحياناً من كل اتجاه تبعًا لحركة المرتفع أو المنخفض الجوي العلوي، وهذه الأجواء والمظاهر الجوية هي التي تميز موسم طباخ اللون أو التمر من الثلث الأخير من شهر يوليو حتى نهاية أغسطس على وجه التقريب.

فترة طباخ اللون

وكان المسند كشف في وقت سابق أن موسم طباخ اللون أو طباخ التمر يبدأ عادة مع العشر الأخير من شهر يوليو، ويستمر نظريًا حتى نهاية شهر أغسطس.

وفي موسم طباخ اللون يستمر الليل في أخذه من النهار بمعدل دقيقة واحدة وعشر ثوانٍ يوميًا تقريبًا.