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4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة

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الرياض - محمد الوسيري - قدمت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للتوعية بحقوق المعتمرين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة.

وقالت وزارة الحج في إنفوجراف صادر عنها إن شركات العمرة ملتزمة خلال نقل المعتمرين بهذه الأمور التي تتمثل في:

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  • نقل المعتمرين وأمتعتهم إلى السكن.
  • توفير وسائل نقل مرخصة لتأمين التنقلات.
  • النقل لمنافذ المغادرة قبل وقت كافِ
  • تجهيز عدد كافِ من السائقين.

العمرة

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين في السعودية، ومواطني دول والمقيمين فيها.

وتأتي تلك الخطوة بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم ، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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