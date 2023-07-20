المجلس الأوروبي يدرج 6 إيرانيين على قائمة العقوبات لدعمهم روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 4:18 مساءً

أدرج المجلس الأوروبي، اليوم "الخميس"، 6 إيرانيين على قائمة العقوبات؛ لتقديمهم دعمًا عسكريًّا بالطائرات المسيرة لروسيا، ودعمًا لأنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري. وتشمل العقوبات: قيودًا على السفر، وتجميدًا لأصول المسؤولين عن برنامج الطائرات المسيرة الإيراني، أو من يدعمونه أو يشاركون فيه؛ وفقًا لـ"فرانس برس". والمجلس الأوروبي ثالث مؤسسات الاتحاد الأوروبي السبع، كما أنه واحدة من ثلاث هيئات تشريعية تعمل مع البرلمان الأوروبي على التعديل والموافقة على مقترحات المفوضية الأوروبية.

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