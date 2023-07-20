انت الان تتابع ضبط 81 مخالفة داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 4:36 مساءً

ضبطت إدارة الحماية، التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 81 حالة مخالفة جديدة للأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية. وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 و25 ألف ريال. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، وتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030م بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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