انت الان تتابع آخر المستجدات في مفاوضات النصر مع البرازيلي "أليكس تيليس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 4:38 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع البرازيلي أليكس تيليس، نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما نشره الصحفي "فابريزيو رومانو": فإن مانشستر يونايتد ما يزال ينتظر أن يوقع النصر وثائق صفقة تيليس بعد اتفاق الطرفين شفهيًّا على رسوم قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني، وراتب يبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا. وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن مسؤولي النصر يطالبون بمزيد من الوقت للتوقيع على العقد، وإتمام الصفقة. وكان أليكس تيليس صاحب الـ30 عامًا، قد انضمّ إلى صفوف مانشستر يونايتد فى 2020، وأعير لإشبيلية الموسم الماضي، كما لعب لعدة أندية مثل: غلطة سراي، وإنتر ميلان، وبورتو، غريميو. ويلعب المدافع البرازيلي أيضًا للمنتخب البرازيلي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 7.50 ملايين يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

كانت هذه تفاصيل خبر آخر المستجدات في مفاوضات النصر مع البرازيلي "أليكس تيليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.