انت الان تتابع الأحد المقبل أمام الكويت الكويتي.. الهلال يقدّم المدرب واللاعبين الجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 4:52 مساءً

كشف نادي الهلال عن موعد تقديم مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الأحد المقبل، البرتغالي "خيسوس"، ومواطنه روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي سيرجي سافيتش، الوافدين الجدد، إلى الجماهير؛ حسبما أعلن حساب النادي الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الخميس. ويتزامن حفل التقديم مع مباراة الفريق التجريبية مع الكويت الكويتي على ملعب الملك فهد الدولي، قبل المغادرة إلى أبها، لخوض غمار منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية. وأشار النادي العاصمي إلى أنّ الحفل سيبدأ عند الساعة 8:30، ويشهد عددًا من الفعاليات والألعاب النارية، مشيرًا إلى أن التذاكر سوف تُطرح عبر تطبيق "بلو ستور".

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