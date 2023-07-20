انت الان تتابع كوريا الشمالية تحذر: وصول غواصة نووية أميركية للجارة الجنوبية يلبي معاييرنا لاستخدام السلاح الذري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 4:56 مساءً

حذرت كوريا الشمالية، اليوم (الخميس)، من أنّ الزيارة التي تقوم بها إلى كوريا الجنوبية حالياً غواصة أميركية مزوّدة أسلحة نووية تصل بالفعل إلى عتبة استخدام السلاح الذري. وقال وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام، في بيان: "إنّ نشر الولايات المتحدة أصولاً استراتيجية نووية، بما في ذلك غواصة مسلّحة نووياً، يلبّي معاييرنا المتعلّقة باستخدام الأسلحة النووية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وكان أعلن منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي بالبيت الأبيض كورت كامبل، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن غواصة أميركية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا وصلت إلى كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ الثمانينيات.

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