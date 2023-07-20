انت الان تتابع الشخصية العربية "راشد" في لعبة Street Fighter 6 حصريًّا في موسم الجيمرز: أرض الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 5:39 مساءً

أعلن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، عن فرصة حصرية خاصة بزوار الموسم لتجربة الشخصية العربية "راشد" في اللعبة الشهيرة Street Fighter 6 قبل إصداره عالميًّا. وتتاح هذه الفرصة على ضوء الشراكة التي تجمع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والشركة العالمية Capcom، وسيتمكّن بموجبها زوّار الحدث من تجربة الشخصية التي تعود مرة أخرى في النسخة السادسة من السلسلة الشهيرة، في الفترة من 20 إلى 23 يوليو، على أرض بوليفارد رياض سيتي. ويمتاز "راشد" بخفّة حركته، وركلاته السريعة، واستغلاله للرياح، ومهارته الكبيرة في الباركور. ومن بين قدراته: "الزوبعة العربية"؛ وهي حركة تتسبّب في ضرر ملحوظ على الخصوم، كما يقوم في قدرته الخارقة بتنفيذ عاصفة يحاصر فيها الخصم قبل أن ينهال عليه بضرباتٍ متتالية.

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