"إغاثي الملك سلمان "يوزِّع 9 أطنان من السلال الغذائية بولاية كسلا بالسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 9 أطنان من السلال الغذائية في محلية كسلا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 763 فردًا.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية -ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان- تحقيقًا للأمن الغذائي؛ وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

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