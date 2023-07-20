"الحازمي" مديرًا لفرع "عقارات الدولة" بجازان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم تكليف خالد الحازمي مديرًا لفرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة جازان.

"الخليج 365" تهنّئ الأستاذ خالد الحازمي بالتكليف، متمنّين له دوام التوفيق والنجاح.

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