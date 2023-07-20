انت الان تتابع بهدف لمثله.. الاتفاق يتعادل مع "زالايغيرزيغي" المجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع مضيفه فريق زالايغيرزيغي تورنا اغيليت "ZTE" المجري، بنتيجة 1/1 في اللقاء الودّي الذي جمعهما عصر اليوم الخميس، على ملعب ZTE بالمجر.

سجل هدف الاتفاق: المهاجم السويدي روبن كوايسون "د 19".

يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في سفيتي مارتن بكرواتيا، والذي يستمرّ من 8 حتى 28 يوليو الجاري.

وكان الشوط الأول قد بدأ الإنجليزي المدير الفني للاتفاق ستيفن جيرارد، بتشكيل مكون من التالي: الحارس باولو فيكتور، سنوسي هوساوي، مارسيل تيسيران، سعد آل موسى، عبد الله خطيب، بيرات أوزدمير، علي هزازي، فيصل الغامدي، محمد الكويكبي، فيتينيو، روبن كوايسون.

وتمكّن أصحاب الأرض من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14، ثم فرض فارس الدهناء سيطرته وهدّد مرمى الفريق المجري حتى تعرض فيتينيو لإعاقة داخل منطقة الجزاء، نجح من خلالها روبن كوايسون في إدراك التعادل في الدقيقة 19.

اشترك بعد ذلك حامد الغامدي مكان فيتينيو كأول تبديل اضطراري للإصابة.