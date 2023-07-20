انت الان تتابع النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة تبوك اليوم، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدين.

واستهل الشيخ المعجب الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تطور منظومة التشريع القضائي في المملكة، وإيجاد مرجعية مؤسسية للعمل القانوني والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية والمتمثل بصدور نظام المعاملات المدنية خلال هذا العام، والذي أصبح شاملاً ومنظمًا لجميع الأمور الحياتية المدنية، كما وفر الاستقرار في التعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين، مستندًا بذلك إلى الشريعة الإسلامية، ومواكبًا للتطورات الحديثة المعاصرة.

كما ثمّن النائب العام الجهود المبذولة من أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق بالمملكة في إنجاز القضايا، منوهًا في كلمته بأهمية مواصلة العمل العدلي الجزائي الدؤوب وإنجاز القضايا بشكل عاجل والعناية بالموقوفين والسجناء وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف والتحقق المستمر من تمتعهم بحقوقهم النظامية والضمانات المقررة لهم، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه حفظ حقوق المواطن والمقيم.

وشدد على العناية الفائقة بإجراءات الترافع الجزائي لحين البت في القضايا، ومواصلة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

فيما شدد الشيخ المعجب على ضرورة الالتزام التام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومراعاة التدابير التي من شأنها حماية المجتمع، مع ضرورة تفعيل التعاون الإجرائي بين الجهات ذات العلاقة في مكافحة الجرائم خصوصًا المنظم منها.