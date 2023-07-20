انت الان تتابع الأمم المتحدة تندد بشدة بمهاجمة روسيا للموانئ الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 6:48 مساءً

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الخميس) بالهجمات الروسية على مدينة أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى في البحر الأسود، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك. وقال "دوجاريك": "إن لهذه الهجمات تأثيرًا يتجاوز أوكرانيا. نلاحظ سلفًا التأثير السلبي على الأسعار العالمية للقمح والذرة، الأمر الذي يتسبب بمعاناة للجميع، وخصوصًا الشعوب الهشة في دول الجنوب"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأوضح أن تدمير البنى التحتية المدنية يمكن أن يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

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