"الجوازات": استقبال الحالات الطارئة والإنسانية أثناء فترة تحديث أنظمة "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت المديريةُ العامة للجوازات جاهزيتَها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية، وذلك أثناء فترة التحديث التي ستتمّ على منصّة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، يوم غدٍ الجمعة 21/ 7/ 2023م، من الساعة 12 صباحًا حتى 10 صباحًا.

ودعت "الجوازات" المستفيدين من خدماتها، إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدّد لتحديث الأنظمة والخدمات.

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