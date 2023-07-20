القادم من النصر.. القادسية يظفر بخدمات الإسباني "ألفارو"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي القادسية، اليوم الخميس، تعاقده مع الإسباني ألفارو جونزاليس، لخوض اختباره الثاني في منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد أن حضر في دوري روشن السعودي مع النصر فريقه السابق الموسم الماضي.

وسيكون الاختبار الرسمي الأول للإسباني ألفارو جونزاليس بقميص الفريق القدساوي أمام العدالة في الـ15 من أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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