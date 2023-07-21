"هيئة الولاية على أموال القاصرين" تطلق منصة المفقودات لحجاج الداخل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 9:02 مساءً

أطلقت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، منصة تسجيل المفقودات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام؛ لتسهيل إيصال المفقودات عبر الخدمة الإلكترونية (لحجاج الداخل)، ودعت الهيئة الأفراد للدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. وأوضح رئيس فريق هيئة الولاية لأعمال الحج الدكتور إبراهيم بن عبد الله الصفيان أن المنصة الجديدة تتيح للأفراد تقديم البلاغات وتسجيل المفقودات النقدية والعينية، مبينًا أن الهيئة تطلق هذه المنصة الإلكترونية ضمن مبادراتها للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات تسليم المفقودات الخاصة بهم في موسم الحج. وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على المنصة من خلال رابط خدمات الأفراد (حجاج الداخل). ولمزيد من المعلومات اضغط هنا رابط بوابة المفقودات.

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