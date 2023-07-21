شكرا لقرائتكم وصول أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت اليوم الخميس، أول ناقلة في العالم لنقل الهيدروجين السائل، إلى ميناء جدة الإسلامي.

الاقتصاد الأخضر

يأتي ذلك في ضور تعزيز جهود السعودية في الاقتصاد الأخضر، وريادتها العالمية في قطاع الطاقة، تحت رعاية وحضور وتشريف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والقنصل الياباني في جدة إيزورو شيمورا.

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تقنيات السفينة

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