شكرا لقرائتكم 5 حالات لتسجيل الزوجة في حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 حالات تمكن الزوجة من التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365، والاستفادة من الدعم المقدم من خلاله.

حالات تسجيل الزوجة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث قالت السائلة: بحساب متابعات الخليج 365 يحق لزوجة أن تستقل عن زوجها وينزل لها بحسابها؟

قد يهمّك أيضاً

بدوره، تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع السائلة، حيث قال: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية- المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب- وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.