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شكرا لقرائتكم العودة لنظام الفصلين الدراسيين بجامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة حفر الباطن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.
نظام الفصلين
وقالت جامعة حفر الباطن في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تم اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.
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جامعة تبوك
وقبل ذلك، أعلنت جامعة تبوك، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.
وقالت جامعة تبوك عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه السابع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي القادم 1445هـ.