شكرا لقرائتكم ماهر الزهراني متحدثًا رسميًّا باسم شؤون الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية المهندس ماهر بن منسي الزهراني، متحدثًا رسميًّا بالرئاسة العامة لشؤون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

رسالة الحرمين

ويأتي هذا القرار في إطار حرصه على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام لإبراز رسالة الحرمين الشريفين المباركة إعلاميًّا.

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من جانبه شكر الزهراني معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.