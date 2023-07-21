انت الان تتابع "وسن الزهراني": طموحي أن أكون "كابتن طيار" في أحد الخطوط السعودية بعد اجتياز كل الرخصة المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 9:55 مساءً

أكدت الشابة السعودية "وسن الزهراني" أن قيادة الطائرات ملائمة للنساء ولم تواجه أي صعوبات أو منافسة من الرجال. وكشفت لـ"الخليج 365" بعد حصولها على أول رخصة طيران من أمريكا، ⁩ أنها تسعى إلى الحصول على بقية رخص الطيران خلال الأشهر الستة المقبلة حيث ترى نفسها "كابتن طيّار" ، معربة في هذا الصدد عن طموحها بأن تقود إحدى طائرات الخطوط السعودية بإذن الله. وتفصيلاً، تحدثت "الزهراني" عن فرص حضور المرأة السعودية في كابينة قيادة الطائرة بعد حضورها كمضيفة بقولها : "لا شك أن الجميع لاحظوا التحولات التي تمت في السنوات القليلة الماضية فيما يخص تمكين المرأة، الأمر الذي يعكس ثقة قيادة المملكة في المرأة، وأهمية تمكين المرأة للقيام بدورها الفعّال في المجتمع، فقد كان تمكين المرأة وما زال ضمن الأهداف الرئيسة لرؤية المملكة 2030". وأضافت : "حضور المرأة السعودية في كابينة الطائرة هو قرار شخصي للمرأة التي تحمل الرغبة والطموح والمهارة والشغف لممارسة هذه المهنة والتي تعبّر عن قدراتها المتميزة في شتى المجالات". ‏‏وفي ردها على من يتخوّف من قيادة المرأة للطائرة أوضحت " الزهراني" : "المرأة النصف الآخر للمجتمع وهي شريك أساسي في صناعة المجتمعات والعقول وبناء المعرفة وقيادة التحول في سائر المجالات، ومن المؤكد أن كل من يلتحق بهذه المهنة من النساء لديها من القدرة والكفاءة المهنية والعقلية التي تؤهلها وهي إضافة إلى ذلك تخضع للعديد من الاختبارات والبرامج في سبيل الحصول على العديد من الرخص المهنية قبل أن يُسمح لها بالعمل في مجال الطيران".‏ وتابعت الزهراني: "قيادة الطائرة ملائمة لقدرات النساء الشغوفات والراغبات في تعلم علوم الطيران واللاتي لديهن الكفاءة والقدرة". وأشارت إلى أنها وجدت كل الدعم والتشجيع من كل أسرتها وأقاربها وقالت: "الفضل كل الفضل لوالدتي الحبيبة التي كانت خير داعم لي محفز للوصول إلى ما وصلت إليه بعد فضل الله". وعن طموحها بعد حصولها على بقية رخص الطيران خلال الأشهر الستة القادمة قالت الزهراني: "طموحي بإذن الله أن أكون كابتن طيار في أحد الخطوط السعودية بعد اجتياز كل الرخصة المهنية، ومازال لدي الكثير من الشغف والرغبة للتطوير في مجال علوم الطيران في ظل الدعم اللا محدود من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله -عرّاب الرؤية وداعم تمكين المرأة السعودية". ‏وفي ختام حديثها، قدمت الزهراني شكرها لصحيفة "الخليج 365" الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لها لإبراز تجربتها في دراسة علوم الطيران وكذلك إبراز التجارب الناجحة والملهمة للمرأة السعودية.

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