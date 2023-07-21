الشباب يستأنف تدريباته.. تحضيرًا لمواجهة النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته غدًا، بعد العودة من معسكر النمسا تحت إشراف الأرجنتيني خوان براون، المدرب المؤقت.

ويستعد أبيض العاصمة لمواجهة النصر، 28 يوليو الجاري، في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تنطلق 27 من الشهر نفسه.

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