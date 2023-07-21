انت الان تتابع في آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكر البرتغال.. النصر يخسر برباعية أمام بنفيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم، آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال بخسارة ثقيلة «1-4» أمام بنفيكا البرتغالي على ملعب «القارف»، أمس الخميس.

وتغادر بعثة أصفر العاصمة إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري وإنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر في آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكر البرتغال.. النصر يخسر برباعية أمام بنفيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.