انت الان تتابع مشروع سفلتة قرية أم العظام بجازان.. الشوارع تغرق ووعد الـ3 أعوام ينتهي في الأدراج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

على الرغم من أن المجلس البلدي بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، أكد قبل نحو ثلاثة أعوام، في تقرير نشرته "الخليج 365"، بأنه سيتم إدراج مشروع سفلتة حي أم العظام، والواقع جنوب المحافظة، والذي يشاهد سكانه مقر البلدية من منازلهم تتحول شوارعه إلى أشبه ما يكون بالبرك عند هطول الأمطار ضمن أولوية المشروعات، إلا أن هذا الوعد وبحسب قاطني الحي، انتهى في الأدراج وبقي الحال كما هو عليه.

"الخليج 365" حاولت الحصول على إيضاح من قِبل بلدية محافظة العارضة، حيث بعثت باستفسار يوم السبت الماضي وانتظرت لمدة أسبوع غير أنها لم تتلق أي رد.

وتفصيلاً، قال سكان قرية أم العظام جنوب حي بطحان بمحافظة العارضة إنهم يتكبدون معاناة كبيرة، خصوصًا في مواسم هطول الأمطار. لافتين إلى أنها تمنعهم من الوصول إلى منازلهم والخروج منها بفعل الطين المترسب الذي يتحول إلى مصائد للمركبات، وحتى لمن يسير على أقدامه.

وأوضحوا أن الأمر لم يتوقف هنا؛ بل إنها تتحول إلى تجمع للمياه بفعل الحُفر؛ الأمر الذي قد يزيد من خطورتها.

وأشاروا إلى أن المجلس البلدي زارهم قبل نحو ثلاثة أعوام وردم الشوارع بعد الأمطار التي هطلت ووعدهم بإدراج مشروع السفلتة ضمن المشروعات المستقبلية، لافتين إلى أن الوضع لا يزال على ما هو عليه، موضحين أن قربهم من مقر البلدية لم يشفع لهم على الرغم من مشاهدته من منازلهم.