انت الان تتابع إجراء طبي عاجل يُعيد البصر لحاج سوداني عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 يوليو 2023, 9:58 مساءً

أجرى فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمستشفى أحد بالمدينة المنورة عملية ناجحة لحاج من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر في العين اليسرى. وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى أحد وهو يعاني بسبب فقدان مفاجئ للإبصار في عينه اليسرى، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة اتضح وجود اعتلال شبكية سكري متقدم نتج عنه انفصال في شبكية العين اليسرى وتليُّفات سطح الشبكية مع نزيف حاد أصاب مركز إبصار الشبكية. وبيّن التجمع الصحي بأنه على الفور وبشكل عاجل جهز الفريق الطبي المريض ووضع خطة جراحية عاجلة وشرحها له من جميع النواحي مع التشديد على أهمية التدخل الجراحي العاجل. وأضاف أنه تم عمل العملية وإزالة جميع التليُّفات المسببة لانفصال الشبكية وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي وإزالة نزيف مركز الإبصار وعلاج كامل الشبكية بالليزر وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واستعاد المريض بصره وغادر المستشفى بصحة جيدة. يُذكر أن "الصحة" قدمت خدماتها لـ 82054 حاجًا عبر المراكز الصحية الدائمة والموسمية بالمدينة المنورة، بينما استقبلت طوارئ المستشفيات 10744 مستفيدًا من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1444هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر إجراء طبي عاجل يُعيد البصر لحاج سوداني عانى بسبب فقدان مفاجئ للبصر بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.