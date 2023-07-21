فجر غد السبت.. الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي في مواجهة كروز المكسيكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:22 صباحاً

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ غداً السبت، للظهور في أول مباراة له مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ضد نادي كروز آزول المكسيكي، في بطولة كأس الدوري التي تجمع بين أندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي. وستُقام المباراة عند الساعة الثالثة من فجر يوم السبت (توقيت الرياض) في مدينة فورت لودريل الأمريكية المجاورة لمدينة ميامي بولاية فلوريدا. وأعلنت إدارة فريق إنتر ميامي، موعد ظهور ميسي الأول مع الفريق؛ ما أدّى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشكلٍ كبير، حيث ارتفعت الأسعار من 40 دولاراً الى 500 دولار، وتمّت إعادة بيع بعض التذاكر من قِبل الجماهير بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للتذكرة الواحدة، وفقاً لتقارير أمريكية.

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