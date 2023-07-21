انت الان تتابع اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الجريمة.. تركيا تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:24 صباحاً

أدانت تركيا تدنيس نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد، أمس، حاثة السويد على اتخاذ إجراءات ضد مثل هذا النوع من جرائم الكراهية. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تمّ تبنيه في 12 يوليو عقب حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم في 28 يونيو، وصف الهجوم على القرآن بأنه كراهية دينية". وأضاف البيان " نتوقع من السويد اتخاذ إجراءات رادعة لمنع جريمة الكراهية هذه بحق الدين الإسلامي، في إطار مسؤولياتها الدولية، وخاصة التزاماتها في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي".

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