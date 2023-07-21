فرنسا تعديل محدود في الحكومة.. إقالة وزيرة ظهرت على غلاف مجلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:30 صباحاً

أعلنت الرئاسة الفرنسية تعديلاً وزارياً محدوداً بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن؛ حيث احتفظ معظم الوزراء الرئيسين بحقائبهم دون تغيير، باستثناء وزيرة واحدة ظهرت على غلاف "بلاي بوي". وتمّ تعيين أوريلين روسو، الذي خدم رئيساً لديوان بورن لمدة عام، وزيراً للصحة خلفا لفرانسوا براون. وترك باب ندياي، المؤرخ الذي تمّ تعيينه وزيراً للتعليم العام الماضي، الحكومة ليحل محله غابرييل أتال، الذي عُيّن وزيراً للحسابات العامة في عام 2022، وخدم متحدثاً باسم الحكومة لمدة عامين قبل ذلك. ومن بين الأعضاء الجدد أيضا فيليب فيغييه، وهو عضو في الحركة الديمقراطية، والذي عُيّن وزيراً جديداً مفوضاً لمقاطعات ما وراء البحار. وتمّ تعيين عمدة دونكيرك، باتريس فيرجريت، للإسكان، وسابرينا أغريستي روباتش وزيرة دولة للمدن، وهو المنصب الذي ستكون مسؤولة فيه عن السياسة الحضرية. وستترك مارلين شيابا، وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ عام 2017، الحكومة بعد تعرُّضها لانتقادات بسبب إساءة استخدام صندوق مكافحة التطرف. وأثارت شيابا جدلاً أخيراً إثر ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي"، التي أجرت معها مقابلة من 12 صفحة، تطرقت فيها لحقوق المرأة وقضايا حساسة. ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الجديدة، صباح اليوم الجمعة، بحسب ديوان الرئاسة.

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