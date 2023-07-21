انت الان تتابع بـ 3.4 مليار دولار.. "أرامكو السعودية" تُكمل الاستحواذ على حصة في "رونغشنغ للبتروكيميائيات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكملت "أرامكو السعودية"؛ إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، صفقةً للاستحواذ على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، "أرامكو لما وراء البحار".

يأتي الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات إستراتيجية بين "أرامكو السعودية" وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، أُعلن عنها في 27 مارس 2023م.

وستُسهم الصفقة في النّمو المستمر لأرامكو السعودية وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين، وتشمل الصفقة توريد 480 ألف برميل يومياً من الخام العربي إلى أكبر مجمعٍ متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين تملكه شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

وأكّد الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في "أرامكو السعودية"، محمد بن يحيى القحطاني، أن هذه الشراكة مع "رونغشنغ" تُسهم في تعزيز إستراتيجية "أرامكو السعودية" الهادفة إلى تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزّز وجود أرامكو في الصين، وإبراز دورها كمورّد موثوق للنفط الخام، وتمثّل عملية الاستحواذ جزءاً مهماً من إستراتيجية النمو طويلة الأجل لأرامكو السعودية، وتوسيع حضورها في أسواق حيوية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة رونغشنغ، لي شويرونغ، إلى أن إكمال هذه الصفقة يُمثّل دخولاً إلى عصر جديد لكلٍ من رونغشنغ وأرامكو السعودية، كما تدلّ على خطوة مهمة في الإستراتيجية المستقبلية لشركة رونغشنغ على الصعيد الدولي.