"يوليو" قد يكون الأشد سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:34 صباحاً

عدَّ كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأمريكية، الخميس، أن شهر يوليو من العام الجاري سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ "مئات، إن لم يكن آلاف السنين".. يأتي ذلك بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاءٍ كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وعدَّ العالم غافين شميدت، في لقاءٍ نظمته وكالة ناسا مع الصحافيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلاً عن بعضها بعضاً إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضحٌ بشكل جلي، وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقتٍ لاحق. وقال "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم (...) موجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يساراً ويميناً ووسطاً". وسبق أن شهد هذا الشهر تحطيم أرقام قياسية يومية، وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية.

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