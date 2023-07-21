انت الان تتابع في شاحنتين ومركبة.. جمرك الحديثة يُحبط 3 محاولات لتهريب نصف مليون حبة كبتاجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:37 صباحاً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأةً في شاحنتيْن ومركبة قَدِمَت إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (187.200) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأةً في أجزاءٍ متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تمّ إحباط محاولة تهريب (210.400) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأةً داخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تمّ إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على (142.200) حبة كبتاجون مخبأةً داخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ. وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417). وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ؛ في حال صحة معلومات البلاغ.

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