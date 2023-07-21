السودان.. غارات واشتباكات عنيفة في الأُبيض شمال كردفان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 10:40 صباحاً

تجدّدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صباح الجمعة، في العاصمة الخرطوم وأم درمان والأُبيض. وسمع شهود عيانٍ دوي انفجاراتٍ قوية وقصفٍ مدفعي وجوي، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان، وقصف الجيش بالمدفعية الثقيلة تجمّعات الدعم السريع بالمدينة الرياضية والمعمورة، وسوبا شرقي العاصمة الخرطوم. وفي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفت طائرات الجيش، الجمعة، أهدافاً لقوات لدعم السريع بجنوب المدينة وغربها. وذكر بيان للجيش السوداني قيام قوات الدعم السريع بقصف منطقتَي أركويت والكلاكلة بقذائف الهاون. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت تمكنها الأربعاء، من تسهيل إطلاق سراح عددٍ من عناصر الجيش السوداني كانوا أسرى لدى قوات الدعم السريع. وأشارت في بيان لها إلى أن العملية تمّ خلالها الإفراج عن 6 من محتجزي الجيش لدى الدعم السريع، وتيسير نقلهم إلى ولاية الجزيرة- وسط السودان. وأسفر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، عن مقتل 3 آلاف شخصٍ على الأقل، وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل الماضي.

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