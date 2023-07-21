"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة على جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة جدة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها الكامل وخليص.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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