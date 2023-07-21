انت الان تتابع هرباً من الرطوبة.. المتنزهون يُقبلون على مرتفعات جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 11:20 صباحاً

أدّى اعتدال الطقس في المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، إلى استقطاب عددٍ كبيرٍ من العائلات والمتنزهين من أنحاء المملكة كافة، حيث توجهوا إلى الأودية والمرتفعات والمسطحات الخضراء ذات الطبيعة الخلابة في المنطقة. وانتشرت المخيمات على هضبات الأودية لقضاء أوقاتٍ جميلة وماتعة هرباً من الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها المحافظات الساحلية. وشهدت المنطقة هطول أمطارٍ خلال الفترة الماضية، ويشعر الأهالي بالراحة والسعادة في هذه الأجواء ويستمتعون بمشاهد جريان الأودية، وبعض المرتفعات وبعض الأماكن التي كستها الخضرة.

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