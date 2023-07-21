انت الان تتابع مهرجان البحر الأحمر يحدد الفرق المتنافسة خلال تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 11:23 صباحاً

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس، عن الفرق المختارة للتنافس في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة"، الذي يستهدف المواهب الشابة في المملكة الراغبين بدخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين. ويأتي التحدي بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية بجدة، والسفارة الفرنسية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي لاكتشاف المواهب غير المعروفة، وتقديمها للجمهور السعودي والعالمي من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لإنشاء مشاريعهم السينمائية الخاصة. وتنافس في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة" 15 فريقًا، حيث سيتم اختتام التحدي بعرض الأفلام في شهر أغسطس القادم، واختيار الفريقين الفائزين، على أن يحصل قائد أو قائدة كل فريق على الانتداب للمشاركة في إحدى فعاليات السينما والإخراج بفرنسا في عام 2024م. وجاءت الفرق المتنافسة في تحدي "صناعة فيلم في 48 ساعة" كما يلي: ZENDANAH، وFIGMENTS، وRIGHTERS HOUSE، وASSEMBLY، وJSR، وIRTIJAL، وKASHEEB، وBELONGER، وNEW GEN، وTIME WARP، و6TH GRADE C، وMT. RADWA، وARCHIVE PRODUCTION، وCINEMATIC CREATORS، وSMITHEES .

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