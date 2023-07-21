انت الان تتابع بالفيديو.. نجاحات أمنية تحققها "الداخلية" على مدار الأسبوع شملت جميع الأصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 27 ذي الحجة حتى 3 محرم 1445هـ، الموافق 15 حتى 21 يوليو 2023م.

وأشارت وزارة الداخلية إلى استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية في مكتبه بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول المقطع اختتام معرض وزارة الداخلية المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي نفذته في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وتضمّن الفيديو إحباط تهريب 155.878 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مخفية في هيكل شاحنة، حيث تم القبض على مهربيها وهم 5 مقيمين.

وتناول المقطع بأنه استمراراً للحملة الأمنية الميدانية على مهربي ومروجي المخدرات، قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود لتهريبهم 102.600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهم على مبالغ مالية.

واشتمل الفيديو على إعلان الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون في عدد من مناطق المملكة.

وكشف عن جاهزية المديرية العامة للجوازات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم العمرة للعام 1445ه. غرة شهر محرم، حيث دعمت المنافذ الدولية كافة (الجوية - البحرية - البرية) بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وبيّن أن فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالدمام نجح في إنهاء معاناة مريضة من ألم وتنمل باليدين باستخدام تقنية المنظار الجراحي، حيث شخصت حالتها باختناق في العصب الأوسط داخل النفق الرسفي وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتحريره.

وأفاد المقطع أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في 7 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

كما كشف الفيديو عن ضبط عدد 1830 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملة إدارات المرور الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض المقطع مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.

ولفت إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 11915 مخالفًا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 /12/ 1444هـ.